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- ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕೆ? ವಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ!
ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕೆ? ವಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ!
Urad dal grinding tips: ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾಕೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯ ಆದ್ರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊಡ್ಡದು
ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯ ಆದ್ರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊಡ್ಡದು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಹಾರ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದು ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಡೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದರೂ, ಇಡ್ಲಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ (Ice Cubes) ಅಥವಾ ಅತೀ ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದು ಅಡುಗೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದಷ್ಟೂ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಿಗುಟು ಪೇಸ್ಟ್ನಂತಾಗುತ್ತೆ
ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದಷ್ಟೂ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಿಗುಟು ಪೇಸ್ಟ್ನಂತಾಗುತ್ತೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ, ಮಿಕ್ಸಿಯ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖ (Heat) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖವು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟು ಗುಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದಷ್ಟೂ ಅದು ತನ್ನ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಿಗುಟು ಪೇಸ್ಟ್ನಂತಾಗುತ್ತದೆ (ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ) ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ರುಬ್ಬುವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿಯ ಶಾಖವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಹಿಟ್ಟು ತಂಪಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಡೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ
ವಡೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಇದೇ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ
ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು (Fermentation) ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗಲೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬಳಸಿ ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟು ಅತೀ ಹಗುರವಾಗಿ (Fluffy) ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಇಡ್ಲಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಡೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹಿಟ್ಟು ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ರುಬ್ಬಿ
ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ರುಬ್ಬಿ
ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳದೆ ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಗಳು ನೋಡಲು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುರಿಯುವ ಬದಲು, ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ರುಬ್ಬುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು (Aeration) ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ..
ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ..
ಅಡುಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ರುಚಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಹೌದು. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಬಳಸುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಡೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವ ಮೊದಲು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಸವಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ.
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