ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂಥೆ ಮೃದು ಆಗಲು ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ಸಾಕು!

food Mar 09 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ಗಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೃದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಥರ ಆಗುವುದು ಎಂಬ ಡೌಟ್‌ ಇರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ.

Image credits: instagram
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿ

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: instagram
ಏನು ಹಾಕಬೇಕು?

ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಚಪಾತಿ ಮೃದು ಆಗುವುದು

Image credits: instagram
ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕಬಹುದು?

ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲೆಸಬಹುದು. ಆಗ ಚಪಾತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದು ಆಗುವುದು.

Image credits: instagram
ನಾದಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಾವು ಏನೇ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿದಷ್ಟು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಚಪಾತಿ ಒರೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ‌ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ. 

Image credits: instagram

