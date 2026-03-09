ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೃದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಥರ ಆಗುವುದು ಎಂಬ ಡೌಟ್ ಇರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಚಪಾತಿ ಮೃದು ಆಗುವುದು
ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲೆಸಬಹುದು. ಆಗ ಚಪಾತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೃದು ಆಗುವುದು.
ನಾವು ಏನೇ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿದಷ್ಟು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಚಪಾತಿ ಒರೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ.
