ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಟ್ಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Mukesh Ambani electricity bill: ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಬಾನಿ ಮನೆ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಅಂಬಾನಿ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮನೆ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಾಸಿಸುವ ಆಂಟಿಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?.
ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ..
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಜನವರಿ 4, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು $96.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದ 18 ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ?
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಮನೆ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?. ಆಂಟಿಲಿಯಾ 27 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಮ್, ಸ್ಪಾ, ಥಿಯೇಟರ್, ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಈಜುಕೊಳ, ದೇವಾಲಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳು, 3 ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿವೆ.
2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ
1.120 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು 2010 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2002 ರಲ್ಲಿ $2.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಬರುತ್ತೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 6,37,240 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ.
