ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಧೀರೂಬಾಯಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರೂವಾರಿ ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಯಾರು?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳಿದ 'ಓನ್ಲಿ ವಿಮಲ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದವರು ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ. ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಇವರು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದ ಐಕಾನಿಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ‘ವಿಮಲ್’
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ವಿಮಲ್” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1980 ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ‘ಓನ್ಲಿ ವಿಮಲ್’ ಎಂಬ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ದೂರದರ್ಶನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳವರೆಗೆ, ವಿಮಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜವಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ, ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಯಾರು? ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಏನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋಣ.
ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಯಾರು?
ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಮಣಿಕಲಾಲ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಪುತ್ರ. ರಮಣಿಕಲಾಲ್ ಅಂಬಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಮೀಪದ ನರೋಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಲ್ ಜವಳಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸೋದರನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ‘ವಿಮಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ
‘ವಿಮಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ವತಃ ಇಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಪರೋಕೋಪಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ಯಮಯಾನ
ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ 1958ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕೋಕಿಲಾಬೆನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಯೆಮನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಚಂಪಕ್ಲಾಲ್ ದಮಾನಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ‘ಮಜಿನ್’ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ನೂಲು ಆಮದು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಮುಂದೆ ‘ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್’ ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು.\
‘ಓನ್ಲಿ ವಿಮಲ್’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಭವ್ಯ ಏರಿಕೆ
‘ಓನ್ಲಿ ವಿಮಲ್’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತೀಯ ಜವಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಆವರಿಸಿತು. ಗುಣಮಟ್ಟ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ವಿಮಲ್ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ, ವಿಮಲ್ ಸೂಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದವು. 1987ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್, ವಿವಿಯನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಯರು ವಿಮಲ್ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಮನ ಸೆಳೆದವು. “ಓನ್ಲಿ ವಿಮಲ್… ಓನ್ಲಿ ವಿಮಲ್…” ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಘೋಷಣೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿ, ವಿಮಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ವಿಮಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ಜವಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ‘ವಿಮಲ್ ಸೂಟಿಂಗ್ಸ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯ ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ. ವಿಮಲ್ ಅವರು ಧೀರೂಭಾಯಿಯವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಮಣಿಕಲಾಲ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟು. ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ರಮಣಿಕಲಾಲ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ
ರಮಣಿಕಲಾಲ್ ಅಂಬಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನರೋಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಮಲ್ ಜವಳಿ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ರಮಣಿಕಲಾಲ್ ಅಂಬಾನಿ, ಜುಲೈ 28, 2020ರಂದು ತಮ್ಮ 95ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೇ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ‘ಟವರ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದ್ರಾವಕಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವಿ ಶಾಯಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜವಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಸರಳ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ‘ಓನ್ಲಿ ವಿಮಲ್’ ಪರಂಪರೆ
ಇಂದು ‘ಓನ್ಲಿ ವಿಮಲ್’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ವಿಮಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
