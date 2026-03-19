ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಸರದಿಂದ 5 ಹೊಸ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾಡಿ, ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿ
ಹಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಸರವನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ! ಅದರಿಂದಲೇ ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಚೋಕರ್, ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಮಾಡುವ 5 ಸುಲಭ DIY ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಸೈನರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ತಯಾರಿಸಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪರ್ಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು
ಮುತ್ತಿನ ಸರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ, ಇಯರಿಂಗ್ ಹುಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಸೇರಿಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಟ್ರೆಂಡಿ ಪರ್ಲ್ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ
ಹಳೆಯ ಸರದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇರ್ ಪಿನ್, ಕ್ಲಚರ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿ. ಇದು ಬ್ರೈಡಲ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಲ್ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಪೀಸ್
ಉದ್ದವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಸರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿ ಚೋಕರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕುಂದನ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಕಣ
ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಇ
ಪರ್ಲ್ ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಚೈನ್
ಕೆಲವು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೈನ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಚೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.