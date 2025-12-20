How Mukesh Ambani Stays Fit and Energetic at 68: ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಜೀವನ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸ, ಇದನ್ನು ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಏಳುತ್ತಾರೆ
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ದಿನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಲಘು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಲಘು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿನಚರಿಯು ದೇಹದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಸರಳ:
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ನಂತರ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಉಪಾಹಾರವೂ ತುಂಬಾ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಜ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ-ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಊಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ
ದಿನವಿಡೀ ಅವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿ, ಅನ್ನ, ಸೂಪ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ಅವರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಗುಜರಾತಿ ಆಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮದ್ಯ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದಲೂ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿಸ್ತೇ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಯೋಗ, ಸರಳ ಆಹಾರ, ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಶಿಸ್ತು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ದುಬಾರಿ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠವೇನು?
ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಈ ದಿನಚರಿಯು, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿದರೆ, ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಏಳುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಅಥವಾ ವಾಕ್, ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಿಸಬಲ್ಲವು.