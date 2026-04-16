ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಸದ್ದು: ಅಳು ಕಿರುಚಾಟ, ಕಪ್ಪು ಮರಳಿನ ಬೀಚ್ನ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯ
ಈ ನಿಗೂಢ ಸ್ಥಳವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದೆವ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಡಮ್ಮಾಸ್ ಬೀಚ್
ಗುಜರಾತ್ನ ಡಮ್ಮಾಸ್ ಬೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಇದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪು ಮರಳಿನ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇತ ಕಥೆಗಳು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನವಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಈ ಬೀಚ್ಗೆ ಬರುವವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಥಳವು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಸೂರತ್ನ ಡುಮಾಸ್ ಬೀಚ್
ಸೂರತ್ನ ಡುಮಾಸ್ ಬೀಚ್ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನರು ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಈ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಈ ನಿಗೂಢ ಡುಮಾಸ್ ಬೀಚ್ ಹಲವಾರು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬೀಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅನೇಕರು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಕತ್ತಲಾದ ನಂತರವೇ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದಿಂದ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಈ ಬೀಚ್ಗೆ ಬರುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮರಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ
ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಈ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಹ ದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗದ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾಯುವ ಜನರ ಆತ್ಮಗಳು ಈ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಚ್ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.