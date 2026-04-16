ಒಣಗಿದ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ! ಈ 3 ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಕುಂಡಗಳು!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಣಗಿದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್, ಹೂದಾನಿ ಅಲಂಕಾರ, ಮತ್ತು ಚೌಕಾಕಾರದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಕೂಡ ತರುತ್ತವೆ. ಮರದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಲು, ಒಣಗಿದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿಯದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 4-5 ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಸ್ ತಯಾರಿಸಿ, ನಂತರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಣಬಿನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ. ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಗಿಡವಿರುವ ಪಾಟ್ ಇಟ್ಟು ನೇತುಹಾಕಿದರೆ, ಸುಂದರವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ವುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ರೆಡಿ.
ಸಣ್ಣ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ, ಅವು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಇರಲು ವಾರ್ನಿಷ್ ಹಚ್ಚಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಬೇಗನೇ ಟೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹೂದಾನಿ (Vase) ಸುತ್ತಲೂ ಗಮ್ ಬಳಸಿ ಅಂಟಿಸಿ. ಈ ಹೂದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದರೆ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದನೆಯ ಮರದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಲು, ನಿಮಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಅಳತೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ, ಗಮ್ ಅಥವಾ ಸೆಣಬಿನ ಹಗ್ಗ ಬಳಸಿ ಚೌಕ (Square) ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ (Rectangle) ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮ್ ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
