ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ (Mrunal Thakur) ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' (Son of Sardaar 2) ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಬಿಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
"ಹಿರಿಯ ನಟ ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ!"
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಡಕಾಯತ್: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೃಣಾಲ್, 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟ (ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ) ನನ್ನ ಪತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ನನಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು," ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ 'ರಬಿಯಾ ಅಖ್ತರ್' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಚಂಕಿ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ (ಜಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಮೃಣಾಲ್ಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು!
ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೃಣಾಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಶ್ನಿ ವಾಲಿಯಾ (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಸಾಕು ಮಗಳು ಸಬಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ) ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ರೋಶ್ನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಶ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, 'ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತಹ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು. ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯ ಎಳೆಯೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ತಂದಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೃಣಾಲ್:
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬೇಸರದ ನಡುವೆಯೂ ಮೃಣಾಲ್ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಡಕಾಯತ್' ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲೊಂದು ಈ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಪೂಜಾ ಮೇರಿ ಜಾನ್' ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚಿತ್ರವೂ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವ ಮೃಣಾಲ್ಗೆ ಕಹಿ ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಖಚಿತ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.