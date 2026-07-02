ರವೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಾಳಾಗಬಾರದೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾರಿ
Storing besan in rain: ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ (Kitchen Hacks) ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ (Moisture) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೇವಾಂಶವು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರವೆಗೆ (ಸುಜಿ) ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಬೂಸ್ಟು ಬರುವುದು, ಹುಳ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಉಂಡೆಗಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು.
1. ಹುರಿದು ಇಡಿ (Dry Roasting)
1. ಹುರಿದು ಇಡಿ (Dry Roasting)
ರವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುಳಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ.
ರವೆ ಅಥವಾ ಸುಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಬಳಸದೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಾರದು, ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೋಗುವಂತಿರಬೇಕು.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಬೆಯಿಂದಾಗಿ (Steam) ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೇನರ್ ಬಳಸಿ
2. ಏರ್ಟೈಟ್ ಕಂಟೇನರ್ ಬಳಸಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರವೆ-ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿ ಒಳಹೋಗದಂತಹ (Airtight) ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿರಲಿ.
3. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಳಕೆ
3. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬಳಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರಿಯಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏರ್ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್-ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಹುಳ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
4. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ: ಹಿಟ್ಟಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಅಥವಾ 4-5 ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ. ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಹುಳಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಡಬ್ಬಿಯ ಒಳಗೆ 1-2 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬಹುದು.
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