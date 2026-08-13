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ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ!

fashion Aug 13 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Zeevana Jewellers
Kannada

ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Zeevana Jewellers
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ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಡಿಸೈನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Image credits: Zeevana Jewellers
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ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಡಿಸೈನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Zeevana Jewellers
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ಹಾರ್ಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Zeevana Jewellers
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ಪರ್ಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಪರ್ಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Zeevana Jewellers

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