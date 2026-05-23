Railway Rules: ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ರೇನ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನಾದರೂ ಇವೆಯೇ?
ಬುಕಿಂಗ್ ರೈಲು ತಪ್ಪಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಭವವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ನೋಡೋಣ.
ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ
ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಟಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ, ಅಥವಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಶೀದಿ
ನೀವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೀವು TDR (ಟಿಕೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಶೀದಿ) ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ 2 ನಿಲ್ದಾಣಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಸೀಟು
ರೈಲು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ನಿಲ್ದಾಣಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.