Snakes in Dreams: ನಿಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರುತ್ತಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯದ ಸೂಚನೆ!
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸುವ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ. ಆದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
15
Image Credit : our own
ದ್ರೋಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ)
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಅಥವಾ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. "ಹತ್ತಿರದವರೇ ಹಗೆ" ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲವೇ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಿದು.
Add Asianetnews Kannada as a Preferred Source
25
Image Credit : Chat GPT
ಸಾವಿನ ಭಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ
ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ನಾಗರಹಾವೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಬರುವಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.
35
Image Credit : AI Image
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಾಟಮಂತ್ರ / ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ
ಕೆಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪದೇ ಪದೇ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೋ ಮಾಟಮಂತ್ರ, ವಾಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ (Negative Energy) ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಭಯಾನಕ ಸಂಕೇತವಿದು.
45
Image Credit : Asianet News
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು, ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಶತ್ರುಗಳ ಪಿತೂರಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬೀಳಬಹುದು.
55
Image Credit : Asianet News
ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ (Psychological Twist)
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ:
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರುವುದು ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಆಸೆ, ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಭಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎದುರಿಸಲು ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಹಿ ಸತ್ಯವೇ ಹಾವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಬಂದು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲೇ ಸಾಯುವಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ (ಕೆಲಸ, ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ!
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos