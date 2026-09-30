ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲಿನ ಹಠಮಾರಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೆಯ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಸಾಕು
Clean mirror with newspaper: ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೂ ಹೋಗದೆ ಮಂಕಾಗಿದೆಯೇ? ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದರಂತೆ ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆ ಸರಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಕನ್ನಡಿ ಮಂಕಾಗಿದ್ಯಾ?
ಕನ್ನಡಿ ಮಂಕಾಗಿದ್ಯಾ?
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು, ಸಾಬೂನಿನ ನೊರೆ ಮತ್ತು ಧೂಳು ಬಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು (Hard water stains) ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಕಾಗಿ ಮುಖವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟವೆಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ಅದರ ನೂಲುಗಳು (Lint) ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗೆರೆಗಳು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿದು, ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ದುಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೇಡ, ಹಳೆಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಕು
ದುಬಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೇಡ, ಹಳೆಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಕು
ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದುಬಾರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ತರುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೆಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ (ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್) ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
*ಹಳೆಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಂತೆ (ಬಾಲ್ ತರಹ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಈ ಪೇಪರ್ ಉಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ (ಲಘುವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಲಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಯಬಾರದು).
*ಈಗ ಈ ಒದ್ದೆ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ (Circular motion) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ.
ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
*ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾಗದವು ದಟ್ಟವಾದ ನಾರುಗಳನ್ನು (Dense fibers) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ನೂಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
*ಜತೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಶಾಯಿಯು (Ink) ನೀರಿನ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಖನಿಜದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ
ಒದ್ದೆ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಒರೆಸಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಣ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಸವರಿದರೆ ಸಾಕು. ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿ, ಕನ್ನಡಿ ಶೋರೂಂನ ಹೊಸ ಗ್ಲಾಸ್ನಂತೆ ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
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