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ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗುವ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಈ 7 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

life Sep 30 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಕಳಪೆ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆ

ನೀವು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಹಾಳಾಗಿರಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಲಿಯದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

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ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು

ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಹ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗ

ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 12 ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು

ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಉಣಿಸಿ.

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ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ

ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

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ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಬದಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಕೀಟಬಾಧೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ

ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುವ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.

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