ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗುವ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗಿಡ ನೆಡುವಾಗ ಈ 7 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನೀವು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಹಾಳಾಗಿರಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಲಿಯದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಹ ಸಡಿಲವಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 12 ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಉಣಿಸಿ.
ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಬದಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುವ ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ.
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