ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
Snake Repellent Hack: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಘಾಟು ಮತ್ತು ಉರಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಆ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥ
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅನೇಕರು ವಿಷಕಾರಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ದೇಶಿ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ರೈತರ ಪ್ರಕಾರ...
ರೈತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಪೂರಿತ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಬರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವು ಆ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಬದುಗಳ ಮೇಲೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಳಸ್ಬೋದು
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, "ಅನೇಕ ರೈತರು ಫೋರೇಟ್ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫೋರೇಟ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಾಸನೆಯು ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೊಲ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಳಸಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ
"ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಜನರು 'ಘೋಡಾ ಪಚಾಡ್' (Rat Snake) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾಗರಹಾವು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನೇ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇದನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಕಂಡ್ರೆ ಹಾವುಗಳು ದೂರ ಓಡುವುದೇಕೆ?
ಅಸಲಿಗೆ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿ 'ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್' ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿ ಮತ್ತು ಘಾಟು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು 'ಜಾಕೋಬ್ಸನ್ ಅಂಗ'ದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಉರಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪುಡಿ ಅವುಗಳ ಮೈಮೇಲಿನ ಪದರದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಬದುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
