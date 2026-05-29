ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ!
Kitchen Hacks: ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಟಾಸ್ಕ್. ನೀವು ಕೂಡ ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಸವೆಯುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿದೆ. ಹತ್ತಿಗಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ.
ಸಾಫ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ನೀವು ಮಾಡುವ ಚಪಾತಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಗಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ನಯವಾದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವವರೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ನೀರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬೇಗನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
15 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೇ ಬಿಡಿ
ಕಲಸಿದ ನಂತರ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಲುಟನ್ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ಯಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ. ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಚಪಾತಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲೂಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನವು ಚಪಾತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಕಾಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಚಪಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
