Snake safety tips: ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಾವು ಬಂದರೆ, ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿರಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತಂಪು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲಿರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿಗಳ ಬಳಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೆವರಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯೇ ಆದರೂ, ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ.
ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ನೀವು ಭಯಭೀತರಾದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಿರುಚಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾವು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊನೆಗೆ ಗಾಬರಿಯು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಶತ್ರುವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಳವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಮೊದಲು ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಗಾಬರಿಯ ಬದಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರಿ. ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಲು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತರಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿಗಾ ಇಡಿ
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾವಿನಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗೇಟ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವನ್ನು ಕೆಣಕದೆ ದೂರದಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಾವು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ನಿಮಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ
ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹಾವನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಹಾವು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ (ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರು) ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ. ಇವರು ಹಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹಾವನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಅಥವಾ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕಿನಂತಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ. ಹಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಅವು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸಿ ಹಾವಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಪೊದೆ ಮತ್ತು ಕಸದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತಂಪಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕಸದ ರಾಶಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಹಾವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಡಿ: ಹಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.