ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಲನ್; ಈ ಗಿಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸದಿದ್ರೇನೇ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ!
Vastu Tips for Plants: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತದಂತಿರುವ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ತಜ್ಞರು
ಕೆಲವರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಬೆಳೆಸಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಕಾರಿ ಗಿಡದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದಂಪತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೂ..
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ (Bitter Gourd) ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆದರೂ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ವಿರಸ
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು (Sugar Levels) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಶುಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ವಿರಸ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Negative Energy) ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ, ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣಿತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.