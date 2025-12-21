ಈ 5 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ.. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ಓಡಿಹೋಗ್ತವೆ
Lizard repellent plants: ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದಾದ ಐದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಓಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲೆದಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿವಾರಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಓಡಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದಾದ ಐದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
1. ರೋಸ್ಮರಿ (Rosemary)
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳು ದೂರ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಸ್ಮರಿ ಗಿಡವನ್ನು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಕೀಟಗಳನ್ನೂ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
2. ಪುದೀನಾ (Peppermint)
ಹಲ್ಲಿಗಳು ಪುದೀನಾದ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗ ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಾಗಿಲಿನ ದ್ವಾರಗಳು, ಮೂಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ನೀಲಗಿರಿ (Eucalyptus)
ನೀಲಗಿರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಿಸಿಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀಲಗಿರಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮರ (Pencil Tree)
ಹಲ್ಲಿಗಳು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ರಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ.
5. ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು(Lemongrass)
ಹಲ್ಲಿಗಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹುಲ್ಲಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
