ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಪಘಾತಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆ, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಓರೆಯಾಗಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ರಬ್ಬರ್ ಹೋಸ್ನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಹೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಹೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಕೇವಲ ಸ್ಟೌವ್ನ ನಾಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಬಳಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
