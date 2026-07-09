ಪ್ರವಾಹ - ಭೂಕಂಪ ಬಂದು ಮನೆ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ರೆಂಟ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು?
House Rent Rules : ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ, ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ?
ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾನೂನು ಇದನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದಿರದ್ದರೆ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 (ಬಿ) (ಇ) ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಡಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯು ಬೆಂಕಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾದರೆ ಮತ್ತು ವಾಸಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬಹುದ. ಆದರೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿರಬಾರದು.
ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?
ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಯಮಿತ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2021
ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 15(6) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುವವರೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಾದರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2021
ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾನೂನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 15(6) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುವವರೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ
ಮನೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ನೋಟಿಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿಭಾಗ 5(3) ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಸ್ಥಿರ-ಅವಧಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡರೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ವಿಪತ್ತು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು.
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