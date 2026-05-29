ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋದಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.. ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ
Lucky Bamboo Care: ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಗಿಡವನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿರಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಇದು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಹಸಿರು ಗಿಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 'ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ' ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುವುದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಕೊಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಅನೇಕರು ಇದು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಇದೇ ಗಿಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಏಕೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ?
ಇದು ಕೇವಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ (Fungus) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಕಾಂಡಗಳು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆಯುವ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಳಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ಹಾಳಾದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಗಿಡ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕೇವಲ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ (Fungicide) ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಸದೃಢವಾದ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ
ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣು (Garden Soil)
ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ (Vermicompost)
ಕೋಕೋಪೀಟ್ (Cocopeat)
ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ (Neem Khali) ಇದು ಫಂಗಸ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮರಳು (Sand)
ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಗಿಡವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ನೆಡಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಬೇರುಗಳಿರುವ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರಲಿ. ಕಾಂಡವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಲಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಂಬೂಗೆ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಬರುವ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ (Ventilation) ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ.
ನೀರು ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒಂದು ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು.
