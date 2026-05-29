ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತ, ಜೂನ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಕ್ಷೀಣ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಜನರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕರ
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
