ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗೊಂಚಲು ಕಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
Garden Tips : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಜನ ಪಟಿಕ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಟಿಕದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಾ? ಗಾರ್ಡನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಟಿಕ
ಪಟಿಕ, ದ್ವಿ ಲವಣಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಸಿಯಂ ಸಲ್ಪೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯಮಿನಿಯಮ್ ಸಲ್ಪೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಪಟಿಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ pH ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಗಿಡದ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಪಟಿಕದ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?
ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಟಿಕ ಬಳಸ್ತಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಟಿಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪಟಿಕವನ್ನು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಟಿಕ, ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ.
ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಟಿಕ ಬಳಸುವುದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ
ನಿಂಬೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಟಿಕ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಸಸ್ಯದ ಬೇರು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಿಡ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪಟಿಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ನಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಒಣಗ್ತಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಒಣಗಿ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆರೈಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ, ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಬೇವಿನ ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಂತಹ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ನಿಂಬೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗಿಡದ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಗಿಡದ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿ ಬಿಡಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.