- Home
- Life
- Food
ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಹೂವು-ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಗೊಂಚಲು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ (Kitchen Garden) ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ (Green Chilly Plan) ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ (Simple tips) ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಡೆಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹೂವು ಬಿಡ್ತಿಲ್ವಾ?
ಕನಿಷ್ಟ 6 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು ಹೂವು ಬಿಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತವೆ. ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗಿದರೂ ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿಹೋಗಬಹುದು.
ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಪುಡಿ
ಗಿಡ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಸಾರಜನಕಕ್ಕಿಂತ (ನೈಟ್ರೋಜನ್) ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಫರಸ್) ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಗಿಡದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಹೂವು ಉದುರದಂತೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿ
ಹುದುಗಿಸಿದ (ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ) ಗಂಜಿಯನ್ನು 3 ಪಟ್ಟು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕ. ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ನೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗಿಡ 'ಒತ್ತಡ'ಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂವು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಇಂಗನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಗಿಡದ ತುದಿ ಚಿವುಟಬೇಕು
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಗಣಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಸಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅದರ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಹುಳುಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಳಿನೊಣಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ-ಸೋಪು ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಗಿಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾದಾಗ, ಅದರ ತುದಿಯನ್ನು ಚಿವುಟುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆದು, ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.