ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ ಪುದೀನಾ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ರೇಲಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಬಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡಬಹುದು.
ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಟನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಿಚನ್ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುದೀನಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಪುದೀನಾ ಕಾಂಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ನೀವು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನಾದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಮಜಾ ಅನುಭವಿಸಿ.
ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಜಾರ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಪುದೀನಾ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
