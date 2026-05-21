ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ₹19,500ರ ಬಜೆಟ್ ಪಟ್ಟಿಯು, ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೂ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು (ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು) ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಬರಹದ ಬಜೆಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ₹19,500ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನಡುವಿನ ಬೃಹತ್ ಕಂದಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ 'ಸರ್ಕಸ್' ಬಜೆಟ್

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು (Needs) ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು (Wants) ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗೆ ₹6,500, ತರಕಾರಿ-ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹1,800, ಹಾಲಿಗೆ ₹1,500 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೇವಲ ₹500 ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಆಪತ್ತು ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ವೈರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ (Family of 4) ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು 'ಅಗತ್ಯಗಳು' (Needs) ಮತ್ತು 'ಆಸೆಗಳು' (Wants) ಎಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಅಗತ್ಯಗಳು (Needs - ₹17,800): ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗೆ ₹6,500, ತರಕಾರಿ-ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ₹1,800, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ₹1,500, ನಾನ್-ವೆಜ್‌ಗೆ ₹2,000, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ₹1,200, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ₹1,000, ಮೊಬೈಲ್-ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ₹800, ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಸಾರಿಗೆಗೆ ₹2,500 ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ₹500 ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಸೆಗಳು (Wants - ₹2,200): ದೇವಸ್ಥಾನ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ₹500, ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಲು ₹600, ಬ್ಯೂಟಿ/ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್‌ಗೆ ₹500 ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ₹600 ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಮಂತರು vs ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ: ಜೀವನಶೈಲಿಯ ತುಲನೆ

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ:

ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಊಟ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹600 ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಯ ಬಿಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ದಿನಸಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಬ್ರಾಂಡ್' ಹುಡುಕುವ ಬದಲು 'ದರ' ಮತ್ತು 'ಗುಣಮಟ್ಟ'ದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳು (Wants):

ವೈರಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ₹600 ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಿಗೆ (Personal Care) ₹500 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪಾ, ಸಲೂನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ:

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ₹2,500 ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕುಟುಂಬವು ಕೇವಲ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವೇ ಈ ಇಡೀ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು.

'ಇಂದಿನ ಯೋಜನೆ, ನಾಳೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ'

ಈ ಬಜೆಟ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ‘Plan today, Peace tomorrow’ (ಇಂದು ಯೋಜಿಸಿ, ನಾಳೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಿ) ಎಂಬ ಸಾಲಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೂಲಮಂತ್ರ. ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು (Invest) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಆ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಲು (Savings) ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಖರ್ಚು 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.

ಈ ₹19,500ರ ಬಜೆಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶವಲ್ಲ; ಇದು ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಾಸ್ತವ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನೆಮ್ಮದಿ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿದೆ.