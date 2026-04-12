ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೋಗಲು ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಾಗಿಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
ತರಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮುಖ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಗಂಟೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಿರಬೇಕು.
ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಪುಡಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆ.
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
