ಮನೆಯಲ್ಲೇ 100% Organic ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು

life Apr 12 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI Meta
ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋದು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೋಗಲು ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ

ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಾಗಿಡಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ತರಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮುಖ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಗಂಟೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವಂತಿರಬೇಕು.

ಗಾಳಿ

ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.

ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಪುಡಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಳ

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

