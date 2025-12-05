ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ ಬಳಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು 5 ಟಿಪ್ಸ್
Winter home heating tips: ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಶೀತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೀಟರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಬಹುದು?
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬರಲಿ
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
ನೆಲವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 2-3 ಪದರಗಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುವ ಶೀತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ
ಕೋಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ . ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳು ಕೋಣೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಜ್ವಾಲೆಯು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ
ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ರಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಥರ್ಮಲ್ ಕರ್ಟನ್
ಕರ್ಟನ್ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ, ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗೆ ನುಸುಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಕರ್ಟನ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕರ್ಟನ್ ಹೊರಗಿನ ಚಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
