Chanakya Niti: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ.. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ರಹಸ್ಯಗಳು
'ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವುದು
ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಾರದ 5 ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಬೇಡಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪಗೊಂಡ, ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಾರದು. ಆ ಕಿರಿಕಿರಿಯು ದಿನವಿಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ.
ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತವೆ. ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದರೂ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಗಲೀಜು ವಸ್ತುಗಳು
ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಚದುರಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಏಳುವ ಕೋಣೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರಾಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋಮಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಸೂರ್ಯೋದಯವು ಉತ್ಸಾಹದ ಸಮಯ. ಇನ್ನೂ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಮಾರಿ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜನರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
