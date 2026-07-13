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- ಚಾಕು-ಕತ್ತರಿ ಮೊಂಡಾಗಿದೆಯೇ? ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರೊ ಈ ಪದಾರ್ಥ ತುಕ್ಕು ಕರಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದರಂತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಚಾಕು-ಕತ್ತರಿ ಮೊಂಡಾಗಿದೆಯೇ? ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರೊ ಈ ಪದಾರ್ಥ ತುಕ್ಕು ಕರಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದರಂತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ
Remove rust from knife: ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಚಾಕು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ
ಹಳೆಯ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಗಳಿಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಚಾಕುಗಳು ನೋಡಲು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಹರಿತವು (Sharpness) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಚಾಕುಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
1. ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (White Vinegar)
1. ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (White Vinegar)
ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶವು ತುಕ್ಕನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ. ನಂತರ ಹೊರತೆಗೆದು ಹಳೆಯ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದರೆ ತುಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಲೋಹ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ (Baking Soda)
2. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪೇಸ್ಟ್ (Baking Soda)
ದಪ್ಪನೆಯ ತುಕ್ಕಿನ ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೆಸ್ಟ್. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಚಾಕುವಿನ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ ಚಾಕು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್
3. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ದೇಸಿ ಟ್ರಿಕ್
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಣ್ಣನೆಯ ಉಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ನಂತರ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ತರಿತರಿತನವು ತುಕ್ಕನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕುತ್ತವೆ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
4. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ!
4. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ!
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತುಕ್ಕನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಚ್ಚಿ. ಇದರಿಂದ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಯ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
5. ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ (ರೇಗಮಾಲ್) ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ
5. ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ (ರೇಗಮಾಲ್) ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ
ತುಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ. ಚಾಕುವಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡ್ಪೇಪರ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ತುಕ್ಕು ತೆಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಾಕುವಿನ ಹರಿತವನ್ನು (Sharpness) ಮರಳಿ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಚಾಕು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
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