ಶೂ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಟೈಂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ವಾಶ್ ಮಾಡದೆಯೇ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ
Shoe odor removal tips Kannada: ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಶೂಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶೂ ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದರಿಂದ ಶೂಗಳ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಶೂಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಸಹ್ಯಕರ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶೂಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (Baking Soda)
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಡಿಯೋಡೊರೈಸರ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲುಚೀಲದ ಒಳಗೆ 2 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ. ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಶೂಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದು ಶೂನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಬೆವರಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ವಿನೆಗರ್ ಪ್ರಭಾವ (Vinegar Solution)
ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar) ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿ. ಇದನ್ನು ಶೂಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಶೂಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಶೂಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಳಕೆ (Rubbing Alcohol)
ಶೂಗಳ ಒಳಗೆ ವಾಸನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿಯನ್ನು (Cotton ball) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಇದನ್ನು ಶೂಗಳ ಒಳಭಾಗದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವರಿ. ಇದು ಶೂನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಗನೆ ಆವಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಶೂಗಳು ತೇವಾಂಶ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. (ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೌವ್ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು)
ಶೂಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ
ಗಾಳಿಯಾಡಲಿ: ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ತಗುಲುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಸಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ: ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಟನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಬೆವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿದ ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಗೆಯದೆ ಮತ್ತೆ ಧರಿಸಬೇಡಿ.
ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಶೂ ಧರಿಸುವ ಬದಲು, ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಶೂಗಳಿಗೆ ಒಣಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಶೂಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಶೂಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ 'ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನ್' ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.