ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕೆಂದು ಊರ್ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಬೇಡಿ, ಮನೆ ಟೇರಸ್ ಮೇಲೆಯೇ ಬೆಳೆಸಿ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಗೆಣಸು!
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 3.5 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗೆಣಸು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗೆಣಸು
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲಿನ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು.
16x16 ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಗ್
ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ 16x16 ಇಂಚು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಗೆಡ್ಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಳ್ಳಿಗಳು
ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಿ. ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.
ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ
ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು 20-30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-4 ಗಣ್ಣುಗಳು (nodes) ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ
ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಭಾಗದ 1-2 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಎರಡು ಗಣ್ಣುಗಳು ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆಡಿ. ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ
ಬಳ್ಳಿಗಳು ಚಿಗುರುವವರೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ ನಂತರ, ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ (2-3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು.
ಬಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಲು ಬಿಡಬೇಡಿ
ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಬಳ್ಳಿಗಳು ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹಬ್ಬಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆಯೇ ಅಂದವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕೊಯ್ಲು ಸಮಯ
ಬಳ್ಳಿ ನೆಟ್ಟ 3.5 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ.
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