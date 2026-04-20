ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:
ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ತಾಜಾ ಗೆಣಸು.
ಅಗಲ ಬಾಯಿ ಇರುವ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಜಾರ್.
ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು.
ಕೆಲವು ಟೂತ್ಪಿಕ್ಗಳು (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ).
ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೋಗವಿಲ್ಲದ ತಾಜಾ ಗೆಣಸನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಗೆಣಸಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ (Buds) ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿ ಗೆಣಸು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತಿರಬೇಕು.
ಗೆಣಸಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಗೆಣಸು ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೆಣಸಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಟೂತ್ಪಿಕ್ ಚುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಗೆಣಸು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯ.
ಪ್ರತಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಣಸಿನ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯ ಅಂದ: ಗೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದು ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ (Indoor) ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ: ಇದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
