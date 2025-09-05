ರೈತರೇ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಬೆಳೆದು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ!
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ, ನೀರು ನಿರೋಧಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು.
೨೦-೩೦ ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಳ್ಳಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾಟಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟ್ಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಸುಣ್ಣ, ಪ್ರತಿ ಸೆಗಣಿಗೆ 40 ಕೆಜಿ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳ್ಳಿಯ ಮಧ್ಯದ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುದಿಗಳನ್ನು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ನೆಡಬೇಕು. ದಿಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿಬ್ಬಗಳು ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಂದು ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು.
ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಬೇರುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ಟ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು.
ಗೆಡ್ಡೆಯ ಚಿಗಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ, ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಲ್ಚ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗೆಣಸನ್ನು 100 ಗ್ರಾಂನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಐದು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.