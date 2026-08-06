Vinegar Laundry Benefits: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಲಾಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಕೂಡ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಲಾಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
1. ಟವೆಲ್ನಲ್ಲಿನ ಅಚ್ಚು ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಟವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಅಚ್ಚು ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಬಹುದು. ನಂತರದ ವಾಷ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
2. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ
ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟನರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ರಿನ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಮಂಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಳಪು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಂಕಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ಉರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನಂತರ ಮಂಕಾಗಿರುವ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು.
4. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ
ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಬೆವರು, ದೇಹದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿನೆಗರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ರಿನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
5. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಹೊಳಪು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಪ್ನ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಂಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ವಿನೆಗರ್ ಈ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ರಿನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
6. ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಿನ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಲಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟನರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಬಹುದು.
7. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ
ವಿನೆಗರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಸೋಪ್ನ ಪದರಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟನರ್ನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲೂ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ವಿನೆಗರ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಕೇರ್ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ, ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಇತರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.