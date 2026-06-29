Fan Cleaning: 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
How to clean ceiling fan without ladder: ಮನೆಯ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಧೂಳಿಲ್ಲದೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಒರೆಸಿ
ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು, ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಫ್ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬ್ಲೇಡ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದವನ್ನು ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದಾಗ, ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಧೂಳು ಕವರ್ನೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಕೋಣೆಯ ತುಂಬಾ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಲೇಡ್ಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ತೊಳೆಯಲು ಹಾಕಿ. ಈ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನೂ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಏಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ. ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಒರೆಸಿ.
ಸಾಕ್ಸ್ನ ಮೃದುವಾದ ರಚನೆ ಧೂಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯೂ ಧೂಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ (ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ), ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಒರೆಸಬಹುದು. ಇದು ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ
ಫ್ಯಾನ್ ಒರೆಸಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ (ಅಥವಾ Lucas Oil Slick Mist ನಂತಹ ಕಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒರೆಸಿ.
ಇದು 'ಆಂಟಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್' (Anti-static layer) ಪದರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ!
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಳು
ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಟೂಲ್ ಅಥವಾ ಏಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಧೂಳು ಬೀಳದಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
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