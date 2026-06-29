ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ! ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
1. ತರಕಾರಿಗಳು ಕೊಳೆಯಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!
ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ (Moisture).
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ, ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹಬೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀರಾಗಿ (Condensation) ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ (Mold) ಬೆಳೆದು, ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ: ನೀವು ತರಕಾರಿ ಇಡುವ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ (Crisper Drawer) ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಸ್ಪಾಂಜ್ನಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (FDA) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತೇವಾಂಶ ನಿಯಂತ್ರಣವು ತರಕಾರಿಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು 68% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ!
2. ಆಹಾರದ ವಾಸನೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೀನು, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಹಳಸಿದ ಆಹಾರದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ಗಳು (Cellulose Fibers) ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು (Volatile Compounds) ಕೂಡ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಇಡುವುದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್.
3. ತಪ್ಪಲಿದೆ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಉಉವ ಕೆಲಸ
ಜಾಮ್ ಬಾಟಲಿ ಸೋರುವುದು, ಹಾಲಿನ ಹನಿಗಳು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಹರಡಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅದೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ!
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಡಲು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು:
1. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ: ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆದು, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಒದ್ದೆಯಾದ ತರಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
2. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ: ತರಕಾರಿ ಇಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೆಳಗಿರುವ ತರಕಾರಿ ಡ್ರಾಯರ್ (Crisper Drawer) ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪದರ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹರಡಿ.
3. ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಿ: ಪ್ರತಿ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಒಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಡಿ.
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ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುವ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು (Unscented). ಅಣಬೆ (Mushrooms) ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳಿಗೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ (Paper bags) ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಗಮನಿಸುವಿರಿ!
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