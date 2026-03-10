Kannada

ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಒಂದು.

ದೊಡ್ಡ ತೋಟವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ತೋಟವೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ,  ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡದ ಆಯ್ಕೆ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 12 ಇಂಚು ಆಳವಿರುವ ಕುಂಡವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ

ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು 50% ಮಣ್ಣು, 30% ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 20% ಮರಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಂಡವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.

ಬೀಜಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಬೇಗನೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಇಂಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಡವನ್ನು ಇರಿಸಿ.

ನೀರುಣಿಸುವುದು

ಪ್ರತಿದಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಆದರೆ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಮಣ್ಣು ಕೆಸರಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

ಇಳುವರಿ

ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿದ ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

