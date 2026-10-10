ನೀವು ದಿನಾ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
Cotton to fabric: ನೀವು ದಿನಾ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹತ್ತಿ, ನಾವು ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆಯಾಗುವ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೋಚಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೋಚಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸುಂದರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಚ್ಚಾ ಹತ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ, ನಾವು ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೋಚಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ..
ಹಂತ 1: ಹತ್ತಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ (Carding Process)
ಹಂತ 1: ಹತ್ತಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ (Carding Process)
ಹೊಲಗಳಿಂದ ತಂದ ಕಚ್ಚಾ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಕಸ-ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಈ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ‘ಕಾಟನ್ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್’ (Cotton Carding Machine) ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯಂತ್ರವು ಹತ್ತಿಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೇರವಾಗಿಸಿ, ಮೃದುವಾದ ಪದರವನ್ನಾಗಿ (Sliver) ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 2: ನೂಲು ತಯಾರಿಕೆ (Spinning)
ಹಂತ 2: ನೂಲು ತಯಾರಿಕೆ (Spinning)
ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಹತ್ತಿಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನೂಲುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ (Spinning Machines) ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ, ಬಲವಾದ ದಾರ ಅಥವಾ ನೂಲನ್ನಾಗಿ (Yarn/Thread) ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಬಿನ್ಗಳಿಗೆ (ರೀಲ್ಗಳಿಗೆ) ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ನೇಯ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Weaving & Knitting)
ಹಂತ 3: ನೇಯ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Weaving & Knitting)
ಸಿದ್ಧವಾದ ನೂಲನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕೃತ ಮಗ್ಗಗಳಿಗೆ (Power Looms) ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದಾರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಚ್ಚಾ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ (Grey Fabric) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹಂತ 4: ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (Dyeing & Printing)
ಹಂತ 4: ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (Dyeing & Printing)
ತಯಾರಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು (Dyeing) ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ರೋಲರ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 5: ಕಟಿಂಗ್, ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು (Cutting, Stitching & Export)
ಹಂತ 5: ಕಟಿಂಗ್, ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು (Cutting, Stitching & Export)
ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಸೀರೆ ಮುಂತಾದ ಉಡುಪುಗಳಾಗಿ ಹೊಲಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ತಯಾರಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.