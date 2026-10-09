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- ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಇಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಕೇಳೋಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ
ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಇಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಕೇಳೋಕೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ
Toilet paper in fridge hack: ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದೇ? ಕೇಳಲು ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಪರಿಹಾರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್
ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಪರಿಹಾರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್
ಪ್ರತಿದಿನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ, ತರಕಾರಿ, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ (Damp Odor) ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತರಕಾರಿ ಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಪರಿಹಾರವೇ ‘ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ರೋಲ್’ (Toilet Paper Roll).
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು 'ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್'ಗಳಿಂದ (Cellulose fibers) ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೊರಗಿನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ತಾಜಾ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಹೊಸ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ, ಸುವಾಸನೆ ರಹಿತ (Unscented) ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು.
ಬಾತ್ರೂಂನಿಂದ ತರಬೇಡಿ: ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ: ಪೇಪರ್ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ (Corner) ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಡಿ. ಇದು ಹಸಿ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಸೋರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಇರಬಾರದು.
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ: ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಒದ್ದೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಸೆದು ಹೊಸದನ್ನು ಇಡಿ.
ತಪ್ಪದೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ತಪ್ಪದೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಇದು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಳೆತುಹೋದ ಆಹಾರದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ಆಹಾರವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.
ಅತಿಯಾದ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ (Activated Charcoal) ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
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