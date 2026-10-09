ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ.. ಹೊಸದರಂತೆ ಇರುತ್ತೆ
How to wash silk saree at home: ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತೆಯೇ? ಸೀರೆಯ ಬಣ್ಣ ಹೋಗದಂತೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂ
ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂ
ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟ ದುಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗೆದರೆ ಬಣ್ಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 1-2 ರೂಪಾಯಿಯ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ವಿಧಾನ
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿನ ನೀರು (ಬಣ್ಣ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು)
ಕಾಲು ಬಕೆಟ್ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ 1-2 ಚಮಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ.
ಸೀರೆಯನ್ನು ಈ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಡಿ (ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬೇಡಿ).
ಉಪ್ಪು ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಹಂತ 2: ಶಾಂಪೂ ವಾಶ್ (ಉಜ್ಜಬಾರದು)
ಹಂತ 2: ಶಾಂಪೂ ವಾಶ್ (ಉಜ್ಜಬಾರದು)
ಮತ್ತೊಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೈಲ್ಡ್ ಶಾಂಪೂ (ಬೇಬಿ ಶಾಂಪೂ) ಹಾಕಿ ನೊರೆ ಬರುವಂತೆ ಕಲಸಿ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪು ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಸೀರೆಯನ್ನು ಈ ಶಾಂಪೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ: ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು, ಹಿಂಡುವುದು ಮಾಡಲೇಬಾರದು.
ನಂತರ ಶುದ್ಧವಾದ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಅದ್ದಿ ಶಾಂಪೂ ನೊರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಹಂತ 3: ಕಂಡೀಷನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿಗೆ)
ಹಂತ 3: ಕಂಡೀಷನರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿಗೆ)
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹೇರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ (Hair Conditioner) ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ನಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಸೀರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಒಣಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 4: ಒಣಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಸೀರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿಂಡಬಾರದು (Wring ಮಾಡಬೇಡಿ). ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಲು ಬಿಡಿ.
ಸೀರೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಕೇವಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ರೇಷ್ಮೆಯ ನೈಜ ಹೊಳಪು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹೀಗೆ ಐರನ್ (Iron) ಮಾಡಿ..
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹೀಗೆ ಐರನ್ (Iron) ಮಾಡಿ..
ಸೀರೆಯನ್ನು 4 ಮಡಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಿಳಿ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ (White Cotton Cloth) ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ಐರನ್ ಮಾಡಿ.
ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 'Silk' ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹೀಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸೀರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ) ಐರನ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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