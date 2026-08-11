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ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರ ಶಾಲಾ 'ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗಾಗಿ, ವ್ಯರ್ಥ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಳಸಿ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕುಂಡ ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳವರೆಗೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತ್ರಿವರ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ತ್ರಿವರ್ಣದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಕುಂಡ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಾಗಿದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮಡಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ತ್ರಿವರ್ಣ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಕಾಗದದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಳೆಯ ದಾರಗಳು ಅಥವಾ ಟಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನೇತಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು
ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಕರಕುಶಲ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಾಗದದ ಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಭಾರತೀಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು.
ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಲಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಅಥವಾ ಇತರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತ್ರಿವರ್ಣದ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಗದದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ತ್ರಿವರ್ಣ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
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