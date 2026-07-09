ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಯಾಮಿ ವ್ಯಾಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ 19 ದಾದಿಯರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2019ರಲ್ಲಿ 11 ದಾದಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿರುವ ಈ ಘಟನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ನ ದಾದಿಯರೇ (Nurses) ಈಗ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾಯ್ತನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ! ಅಮೆರಿಕದ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಡೇಟನ್ನ ‘ಮಿಯಾಮಿ ವ್ಯಾಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ಯ (Miami Valley Hospital) ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಘಟಕದ (Labor and Delivery Unit) ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ದಾದಿಯರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
2019ರ ಹಳೇ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್:
ಮಿಯಾಮಿ ವ್ಯಾಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆರಿಗೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 11 ದಾದಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 19 ದಾದಿಯರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೇ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಾದ ‘ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್’ ತನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 17 ದಾದಿಯರು ತಮ್ಮ Baby Bumps ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಂಧ:
ಈ ಭಾವಿ ತಾಯಂದಿರು ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ರಿಂದ 35 ವಾರಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಧಿಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ಟಿವಿ ಶೋ ಆದ "ಟುಡೇ" (TODAY Show) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಾದಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾಯಂದಿರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ದಾದಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ದಾದಿಯರ ಈ ಅಪರೂಪದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡು ನಿರೂಪಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಓ ದೇವರೇ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ! ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಿರೂಪಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್:
"ಟುಡೇ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ದಾದಿಯರ ವೀಡಿಯೊ ತುಣುಕು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಂದಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು: ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಮಿಯಾಮಿ ವ್ಯಾಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆಯ (Maternity Leave) ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?!" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೇ ಏನೇ ಅಂದರೂ, ಹೆರಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಅಪರೂಪದ 'ಬೇಬಿ ಬೂಮ್' (Baby Boom) ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಷ್ಟು ಜನ ದಾದಿಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಾಯ್ತನದ ಮಧುರ ಪಯಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ.