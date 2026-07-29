ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಬಸವನ ಹುಳು ಎಲೆ ತಿಂದು ಗುಳುಂ ಮಾಡತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪರಿಹಾರ
ಮನೆಯ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದುಹಾಕುವ ಬಸವನ ಹುಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಲಾವ್ ಎಲೆ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಇದದ್ದೇ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಟ ಕಂಡುಬರುವುದು ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಶಂಕುಹುಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಬಸವನ ಹುಳುಗಳಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ಅವಿತು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಸಸಿಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗುಳುಂ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಮೊಗ್ಗು ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ತೇಗುತ್ತವೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಬಸವನ ಹುಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳವರೆಗೆ ಕೀಟಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಪುಲಾವ್ ಎಲೆ ವಿಧಾನ
ಪುಲಾವ್ ಎಲೆ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಬೇ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಈ ನೀರನ್ನು ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಿ
ಎಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪುಲಾವು ಎಲೆಯ ನೀರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ, ತುಂಬಿದ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5-10 ಮಿಲಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹನಿ ದ್ರವ ಸೋಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೇವಿನ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಸಸ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬಸವನ, ಗೊಂಡೆಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮರಿಹುಳುಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿ ದೀಪದೊಂದಿಗೆ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
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