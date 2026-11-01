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- ಕೋಲ್ಗೇಟ್, ಕ್ಲೋಸಪ್, ಓರಲ್-ಬಿ.. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲ! ಆದ್ರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕೋಲ್ಗೇಟ್, ಕ್ಲೋಸಪ್, ಓರಲ್-ಬಿ.. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲ! ಆದ್ರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬ್ರಷ್ಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಕೋಲ್ಗೇಟ್, ಕ್ಲೋಸಪ್, ಓರಲ್-ಬಿ. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಂತಲೇ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ, ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೋಲ್ಗೇಟ್.. ಸೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ವರೆಗೆ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ 1806ರಲ್ಲಿ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಮೇಣದಬತ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ 1873ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1896ರಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು. 1937ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ತನ್ನ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನೆಮಾತಾಯಿತು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.
ಕ್ಲೋಸಪ್.. ಯುವಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದ ಜೆಲ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್
ಕ್ಲೋಸಪ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1967ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದು ಜೆಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ತಾಜಾ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಇದು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಸದ್ಯ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
ಓರಲ್-ಬಿ.. ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಯಣ
ಅಮೆರಿಕದ ದಂತವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹಟ್ಸನ್ 1949ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓರಲ್-ಬಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೃದುವಾದ ನೈಲಾನ್ ಎಳೆಗಳ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು. 1984ರಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ (P&G) ಪಾಲಾಯಿತು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಷ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಇವು ಸಿಗುವಂತೆ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು. ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದವು. ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಇವುಗಳ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?
ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವೇ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು. ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತರುವುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಕೋಲ್ಗೇಟ್, ಕ್ಲೋಸಪ್, ಓರಲ್-ಬಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
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