Clean dirty shirt collars easily: ಎಷ್ಟೇ ಸೋಪು ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದರೂ ಕಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗೋಳು. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ನೂಲು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ಅಂದವೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟೇ ಸೋಪು ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿದರೂ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪುಕಲೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಯ ನೂಲುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತು ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್: 1 ಚಮಚ (ಯಾವುದೇ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಸ್ಟ್)
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ (ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ): 1 ಚಮಚ
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ (ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಪುಡಿ): 1 ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ನೀರು: ಪೇಸ್ಟ್ ಕಲಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಬಳಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ
ಶರ್ಟ್ನ ಕಾಲರ್, ಕಂಕುಳಿನ ಭಾಗದ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯಾದ ಸಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸವರಿ.
10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ
ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಗೇ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ನ ಅಂಶಗಳು ಬಟ್ಟೆಯ ನಾರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ, ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ
ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬೆವರು. ಕೇವಲ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಬೇಗ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಯಾರಿಸುವ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (Vim ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ Dishwash Gel) ಅನ್ನು 4-5 ಹನಿ ಹಾಕಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜಿಡ್ಡನ್ನು (Grease/Oil) ಕರಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ!
ಇದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೇ ಒಣಗಿಸಿ (ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಲೀಚ್)
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವ ಬದಲು ನೇರವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ (Sunlight) ಒಣಗಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ
ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಉಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (Lukewarm water) 5 ನಿಮಿಷ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕೊಳೆಯೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ ಟ್ರಿಕ್ಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ (White paste) ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಲರ್ ಜೆಲ್ (Gel) ಇರುವ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಾಲರ್ ಉಜ್ಜಲು ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಶರ್ಟ್ನ ನೂಲು ಕಿತ್ತುಹೋಗಬಹುದು.