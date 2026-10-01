ಮಾಂಸಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಪರ್ಫುಡ್! ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವಾಯ್ತಾ?
Fish diet benefits: ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಅಥವಾ ಮೀನಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಮಾಂಸಪ್ರಿಯರ ದಿನಚರಿ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ಗಿಂತ ಮೀನುಗಳೇ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಆಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ?
ಆಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಘಮಘಮಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ ಜಾಗವನ್ನು 'ಮೀನು' ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ವೈಪರೀತ್ಯ & ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ವೈಪರೀತ್ಯ & ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಾಕಣೆ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಮೀನುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಆತಂಕವಿದೆ.
ರೆಡ್ ಮೀಟ್ (ಮಟನ್) ನೀಡುವ ಶಾಕ್
ರೆಡ್ ಮೀಟ್ (ಮಟನ್) ನೀಡುವ ಶಾಕ್
ಮಟನ್ನಂತಹ 'ರೆಡ್ ಮೀಟ್' (Red Meat) ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack) ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನಿನಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿ
ಮೀನಿನಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿ
ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೀನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಭರಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ & ಬಿ12: ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಬಿ12 ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.
ಸುಲಭ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: ಮೀನು ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು
ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು
ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಮೀನು ತಿನ್ನದವರು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಚಿಕನ್-ಮಟನ್ಗೇ ಜೋತುಬಿದ್ದಿರುವವರು ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಿತು.
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