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ಸೀರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

fashion Oct 01 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:south india jewels
Kannada

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೀರೆಗೆ ಇವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ.

Image credits: south india jewels
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ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಎರಡು ನವಿಲುಗಳು, ಪಚ್ಚೆ, ಕೆಂಪು ಹರಳು ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.

Image credits: south india jewels
Kannada

ಕಾಸಿನ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಚಾಂದ್ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಸಿನ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

Image credits: south india jewels
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ಚಾಂದ್ ಬಾಲಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಜುಮುಕಿ ನೇತಾಡುವ ಚಾಂದ್ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿವು. ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: south india jewels
Kannada

ಕೆಂಪು ಹರಳಿನ ಚಾಂದ್ ಬಾಲಿ

ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜುಮುಕಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: south india jewels
Kannada

ಹಾರ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್

ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: south india jewels

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